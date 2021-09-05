رسميًا.. فيفا وكاف يعلنان تأجيل مباراة المغرب وغينيا بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بلقاء غينيا كوناكري مع المغرب في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم (قطر 2020).

وقرر كل من كاف وفيفا تأجيل مباراة غينيا كوناكري مع المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت اليوم في العاصمة الغينية، والمصاحبة للوضع الأمني والسياسي في غينيا كوناكري.

وقال البيان الذي صدر مساء الأحد: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة ، قرر فيفا و كاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022 ، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري ، غينيا ، يوم الإثنين 6 سبتمبر."

وفاز المنتخب المغربي في الجولة الأولى على نظيره السوداني، وكان من المفترض أن تقام المباراة الثانية أمام غينيا بعدما وصل الفريق إلى عاصمة البلاد لكن ما طرأ من أحداث تسبب في تدخل فيفا وكاف لتأجيل المباراة.

وأوضح البيان أن الموعد الجديد للمباراة سوف يتم تحديده في وقت لاحق.

وجاء نص البيان كما يلي: