الخطيب: ننتظر المزيد من رجال الأهلي بعد تحقيق كأس الكؤوس الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أشاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بتتويج الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على حساب فريق وداد سمارة المغربي.

وقال الخطيب خلال استقباله الجهاز الفني والإداري واللاعبين، إن فريق "رجال يد الأهلي" كان على قدر المسئولية، ونجح في تشريف النادي بالتتويج ببطولة غائبة منذ سنوات.

وأكد أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك خطة لدى مجلس الإدارة لاستمرار دعم "رجال يد الأهلي" من أجل التتويج بالمزيد من البطولات.

وأوضح، أنه سبق وأكد للفريق عقب خسارة بطولة الدوري أن الفرصة متاحة للتعويض في بطولة الكأس، وهو ما حدث بالفعل عندما توّج "رجال يد الأهلي" بالبطولة بعد أيام معدودة من خسارة الدوري، وهو ما يؤكد على قدرات هؤلاء اللاعبين وتحملهم المسئولية لإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر منهم المزيد في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن كل لاعب بالفريق لديه الفرصة لكتابة التاريخ والحصول على المزيد من البطولات من خلال قميص النادي، حتى يفخر بها أمام الجميع في المستقبل، ولكن بشرط أن يستمر العمل بمنتهى الجدية والتركيز والالتزام للفوز بالألقاب في البطولات القادمة لإسعاد الجماهير.

وأتم تصريحاته:" فريق "رجال يد الأهلي" يمتلك كل مقومات البطولة، خاصة أن معظم عناصره من صغار السن والمستقبل أمامهم لكتابة التاريخ والتتويج بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".