تصعيد حارس الشباب للمشاركة في التدريبات في غياب جنش وأبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قام البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك بتصعيد محمد نديم حارس فريق الزمالك 2000 للمشاركة في تدريبات حراس مرمى الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة داخل النادي.

وشارك في تدريبات حراس الزمالك اليوم كل من: محمد عواد ومحمد صبحي وسيد عطية بخلاف الصاعد محمد نديم، بينما غاب محمد أبو جبل، ومحمود عبد الرحيم "جنش" عن المران.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

ويستعد الزمالك حاليًا لبداية الموسم الحالي في غياب اللاعبين المدوليين، ومن بينهم حارس المرمى محمد أبو جبل، حيث سيلعب المنتخب المصري مباراة ثانية في تصفيات كأس العالم أمام الجابون مساء اليوم الأحد.