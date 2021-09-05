سوق الانتقالات المصري | طلائع الجيش والجونة يتنافسان على ظهير الاهلي

دخل الثنائي طلائع الجيش والجونة في منافسة قوية على ضم ظهير النادي الاهلي، محمود وحيد، خلال سوق الانتقالات المصري 2021 الذي افتتح بداية الشهر الجاري.

ويستعد النادي الاهلي للتخلص من بعض اللاعبين فوق الحاجة خلال سوق الانتقالات، ومن بينهم محمود وحيد، بعدما تقلصت مشاركاته مع الفريق في الآونة الأخيرة وسط تألق الظهير الدولي التونسي علي معلول.

وأكدت مصادر صحفية، تلقي إدارة الاهلي لعدة عروض جادة لبيع محمود وحيد هذا الصيف، وكان الأبرز من طلائع الجيش الذي يحتاج لظهير أيسر جديد قبل بداية الموسم المقبل 2022/2021.

وواجه محمود وحيد صعوبات كبيرة لإثبات نفسه منذ انضمامه لصفوف الاهلي قادمًا من مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي 2019.

واعتقد اللاعب أنه سيلعب الأدوار الأولى عند إصابة الظهير الأساسي «علي معلول» إلا أنه اصطدم بعدم اقتناع مدربي الفريق به، وتفضيلهم لأيمن أشرف عليه في منطقة الرواق الأيسر.

ولعب أيمن أشرف ما مجموعه 21 مباراة في الدوري المصري مع الاهلي في الفترة من 2019 إلى 2021، من بينهم 9 مباريات في الموسم الماضي، 6 منهم جاءوا من على دكة البدلاء.

وكان محمود وحيد أحد العناصر الأساسية في مصر المقاصة قبل إلتحاقه بصفوف الأهلي، حيث لعب 77 مباراة في الدوري المحلي خلال 4 مواسم.

وبدأ صاحب ال 27 عامًا (ولد 19 يونيو 1994) مسيرته الكروية مع الاسماعيلي عام 2010، وتنقل بعدها بين إنبي وتليفونات بني سويف ومصر المقاصة حتى حط الرحال بالنادي الاهلي قبل عامين.