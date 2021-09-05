بث مباشر مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، في الجولة الثانية، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 5 سبتمبر 2021.

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته في رحلة التأهل الى مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة السادسة، عندما يحل ضيفاً أمام الجابون على ملعب فرانسيفيل.

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الجامبي “باكاري جاساما”.

وينقل بث مباشر مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة اون تايم سبورت 1 ويعلق عليها كلا من “أيمن الكاشف ومحمد الكواليني”، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف نظيف في الجولة الأولى من التصفيات، وظهر منتخب الفراعنة بأداء متوسط متأثراً بغياب الثلاثي المحترف “محمد صلاح ومحمد النني ومصطفي محمد”.

وتقاسم المنتخب المصري صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة مع منتخب ليبيا الذي قلب الطاولة على ضيفه الجابون بالجولة الأولى وتغلب عليه بنتيجة 2-1 في بنغازي.

يذكر ان محمد صلاح ومحمد النني قد تم استبعادهما من مباراة انجولا بسبب دخول مصر المنطقة الحمراء الموبوءة بفيروس كورونا حسب مصادر خاصة بالحكومة البريطانية.

وستشهد مباراة اليوم بين مصر والجابون صداماً بين اثنين من أفضل لاعبي القارة السمراء في السنوات الأخيرة، محمد صلاح قائد الفراعنة ونظيره في الجابون أوباميانج، بعد عدة مواجهات بينهما بقميصي ليفربول وأرسنال.

جدير بالذكر ان منتخب مصر قد واجه المنتخب الجابوني في مباراة رسمية واحدة والتي تعود لعام 1994 في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 19، وفاز حينها الفراعنة برباعية نظيفة، سجل كلا من أيمن منصور وحمزة الجمل وبشير عبد الصمد هدفين.

كانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في مرحلتها الثانية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.