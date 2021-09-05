موعد مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022..القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة العراق وايران والقنوات الناقلة والمعلق في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة، والمقرر إقامتها على ستاد خليفة الدولي بالدوحة في قطر.

تتجه الأنظار نحو ستاد خليفة الدولي بالدوحة لمتابعة مباراة قوية وهامة بين العراق وايران ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى والتي تضم كذلك منتخبات “سوريا وكوريا الجنوبية والامارات ولبنان”.

كان المنتخب العراقي قد خطف نقطة ثمينة خارج ملعبه بالتعادل صفر-صفر أمام منتخب كوريا الجنوبية على ملعب كأس العالم في سيؤول، في افتتاح الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

في المقابل حقق المنتخب الايراني فوزاً صعباً في العاصمة الإيرانية طهران أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، سجله لاعب نادي برايتون الانجليزي «علي رضا جهانبخش» في الدقيقة 57.

ويتصدر منتخب ايران جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبات الامارات وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان برصيد نقطة لكل منتخب، ويتذيل المنتخب السوري المجموعة بدون نقاط.

يذكر ان المنتخب العراقي لم يتعرض لأى هزيمة خلال المرحلة الثانية من التصفيات سوى في الجولة الأخيرة أمام إيران، وهي النتيجة التي أعقبها رحيل المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش، ليتولى الهولندي ديك ادفوكات المهمة بدلًا منه.

ماهو موعد مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلق؟

يحين موعد مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الصيني “ما نينغ”.

وتنقل مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الرابعة العراقية، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي العُماني “خليل البلوشي”، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.