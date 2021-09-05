صحيفة إسبانية تكشف عن راتب نيمار الخيالي مع باريس سان جيرمان

كان النجم البرازيلي نيمار جونيور مكلفاً أكثر مما توقع البعض، فبعد أن دفع النادي الفرنسي رقماً قياسياً عالمياً قدره 200 مليون جنيه إسترليني للبرازيلي للتعاقد معه في 2019 قادماً من برشلونة، فإن الرواتب التي سيحصل عليها، أكبر بكثير من هذا الرقم.

وكلف عقد نيمار مع باريس سان جيرمان الذي تم تسريبه من قبل صحيفة “ال موندو الاسبانية”، النادي الفرنسي حوالي 500 مليون يورو، وهو نفس العقد تقريباً الذي كان يمتلكه ليونيل ميسي مع برشلونة وفقًا لتسريبات نفس الصحيفة في وقت سابق.

وأفادت الصحيفة أن نيمار كلف باريس سان جيرمان حتى الآن أكثر من 489 مليون يورو منذ انضمامه، حيث أنه يتقاضى أجرًا سنويًا إجماليًا يبلغ 43.4 مليون يورو سيرتفع إلى 50.6 مليون يورو اعتبارًا من العام المقبل.

بالطبع، قد يغادر نيمار النادي قبل ذلك الوقت، لكن هذا يبدو غير مرجح بالنظر إلى الأجر الذي يتقاضاه حاليًا.

ورغم المبالغ التي تكبدتها إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة ناصر الخليفي للتعاقد مع نيمار جونيور، فإن مشواره مع النادي الباريسي، لم يكن بالناجح مقارنة مع ما يتحصل عليه من أموال.

وشهد مسار نيمار مع النادي الباريسي، سلسلة من الإصابات المختلفة وغيرها من القضايا، حيث أن المهاجم لعب 71 مباراة فقط، من 156 مباراة ممكنة في الدوري الفرنسي منذ التوقيع، أي حوالي 45٪ من المباريات، مسجلاً 87 هدف، فهل استحق البرازيلي كل هذه الأموال!