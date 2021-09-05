انفلات أمني يهدد مباراة المغرب و غينيا في تصفيات كأس العالم 2022

تشهد العاصمة الغينية كوناكري انفلاتاً أمنياً صباح اليوم الأحد وفقاً لمجلة “جون آفريك”، ما يهدد إقامة مباراة منتخب المغرب و غينيا في الجولة الثانية من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لها، يوم الإثنين 6 سبتمبر.

وأكدت مجلة جون آفريك أن غينيا تشهد محاولة انقلاب عسكري في البلاد، ما جعل الجيش الغيني ينتشر في سائر البلاد لمحاولة ضبط الأمور قبل خروجها عن السيطرة، مع تواجد بعثة المنتخب المغربي في كوناكري حالياً من أجل مباراة يوم غد.

ويخوض منتخب أسود الأطلس ثاني مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 في مدينة كوناكري أمام منتخب غينيا يوم الاثنين ضمن المجموعة السابعة والتي تضم الى جانبهما منتخبي “غينيا بيساو والسودان”.

وافتتح منتخب المغرب مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” بفوزٍ مستحق حققه على حساب ضيفه السودان بهدفين نظيفين، في الرباط، في المقابل تعادل منتخب غينيا في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام منتخب غينيا بيساو بهدف مقابل هدف.