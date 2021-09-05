ارسين فينجر يرى قطبا مانشستر الأقرب للتعاقد مع هالاند من دورتموند

يرى مدرب ارسنال الإنجليزي السابق ارسين فينجر، أن قطبا مدينة مانشستر، هما الأقرب للظفر بخدمات المهاجم النرويجي ارلينج هالاند خلال الميركاتو الصيفي 2022، بالرغم من المنافسة الشرسة التي ستكون من أجل مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

ومن المتوقع أن يدخل فريق جوارديولا السباق للتعاقد مع هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الصيف المقبل إلى جانب أمثال ريال مدريد، مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ومع ذلك، ووفقًا لارسين فينجر، فإن مانشستر سيتي وخصومه في المدينة مانشستر يونايتد، سيكونون المرشحون لتأمين خدمات المهاجم النرويجي.

وفي حديثه إلى صحيفة بيلد الألمانية، زعم فينجر أن لغة المال ستحكم في نهاية هذا الصراع وأضاف “القوة الاقتصادية للدوري الانجليزي الممتاز قوية للغاية بحيث لا يستطيع فريق من أي دوري آخر التنافس على توقيعه (هالاند) “.

واكمل مدرب ارسنال الأسبق “كرة القدم الإنجليزية هي المهيمنة لأنها المكان الذي يوجد فيه أكبر قدر من المال. أفضل اللاعبين دائمًا ما يذهبون بأفضل طريقة لكسب أكبر قدر من المال.”

يذكر أن بروسيا دورتموند الألماني، رفض كل العروض المقدمة من أجل هالاند خلال الميركاتو الصيفي 2021، ما يعد بمعركة شرسة بين كبار أندية أوروبا من أجل المهاجم النرويجي خلال الميركاتو الصيفي 2022.