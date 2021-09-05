شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقد مصطفى فتحى بعد العودة من الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولى الزمالك عودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق من الجابون، حيث يتواجد حاليًا ضمن صفوف منتخب مصر من أجل مواجهة المنتخب الجابونى فى المباراة المقرر لها مساء الأحد على استاد فرانسفيل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وعقب عودة اللاعب لصفوف الزمالك، سيفتح مسئولى القلعة البيضاء ملف تجديد تعاقد مصطفى فتحى للفريق الأبيض، خاصة بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى اعجابه الشديد بمستوى اللاعب خلال الموسم الذى قضاه مع سموحة على سبيل الإعارة.

كما يفتح مسئولى الزمالك ملف تجديد تعاقد كلاً من طارق حامد ومحمد أبو جبل، بصفتهم من القوام الأساسى للفريق وتسعى الإدارة للحفاظ على قوام الفريق بتجديد عقودهم.

وتضم قائمة منتخب مصر من فريق الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، أحمد أبو الفتوح، محمود حمدى الونش، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحى.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022 ، سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط فى المركز الثانى خلف ليبيا المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط فى المركز الأخير.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون مكونا من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.