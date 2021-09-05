شكرا لقرائتكم خبر عن جنش خارج تدريبات الزمالك بعد عودة كارتيرون واستدعاء "حارس ناشئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك، بتصعيد محمد نديم حارس فريق الزمالك 2000 للمشاركة في تدريبات حراس مرمى الفريق الأبيض، مساء اليوم الأحد بملعب النادي وشارك في تدريبات حراس الزمالك اليوم كل من: محمد عواد ومحمد صبحي وسيد عطية بخلاف الصاعد محمد نديم، وتغيب محمد أبو جبل نظرا لتواجده مع المنتخب الوطنى فى الجابون.

وبذلك وفقا لموقع الزمالك الرسمى لم يشارك محمود جنش حارس الفريق في التدريبات، اليوم، التى تأتى بعد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إلى القاهرة بعد نهاية أجازة الفريق التي حصل عليها الجهاز الفنى واللاعبين عقب التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

وانتظم عمر السعيد مهاجم الزمالك الذي انتهت إعارته للجونة ومحمد صبحي حارس مرمى الفريق الذي انتهت إعارته للاتحاد السكندري في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم، وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على تهنئة اللاعبين بالعودة لصفوف الفريق الأبيض، إلى جانب مشاركة الوافد الجديد عمر كمال عبد الواحد في التدريبات بعد ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع المصرى.

فيما خضع يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب النادي ولم يشارك أوباما في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، واكتفى بالفقرة التأهيلية التي خضع لها في مران اليوم.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على النواحي البدنية خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز وخاض لاعبو الزمالك عقب التدريبات البدنية، فقرة تدريبات بالكرة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.