شكرا لقرائتكم خبر عن "مران الزمالك" عودة عمر السعيد ومحمد صبحى.. وانتظام عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

وانتظم عمر السعيد مهاجم الزمالك الذي انتهت إعارته للجونة ومحمد صبحي حارس مرمى الفريق الذي انتهت إعارته للاتحاد السكندري في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم، وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على تهنئة اللاعبين بالعودة لصفوف الفريق الأبيض، إلى جانب مشاركة الوافد الجديد عمر كمال عبد الواحد في التدريبات بعد ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع المصرى.

فيما خضع يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب النادي ولم يشارك أوباما في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، واكتفى بالفقرة التأهيلية التي خضع لها في مران اليوم.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على النواحي البدنية خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز وخاض لاعبو الزمالك عقب التدريبات البدنية، فقرة تدريبات بالكرة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.