شكرا لقرائتكم خبر عن "مران الزمالك" عودة عمر السعيد ومحمد صبحى.. وانتظام عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.
وانتظم عمر السعيد مهاجم الزمالك الذي انتهت إعارته للجونة ومحمد صبحي حارس مرمى الفريق الذي انتهت إعارته للاتحاد السكندري في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم، وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على تهنئة اللاعبين بالعودة لصفوف الفريق الأبيض، إلى جانب مشاركة الوافد الجديد عمر كمال عبد الواحد في التدريبات بعد ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع المصرى.
فيما خضع يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب النادي ولم يشارك أوباما في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، واكتفى بالفقرة التأهيلية التي خضع لها في مران اليوم.
وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على النواحي البدنية خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز وخاض لاعبو الزمالك عقب التدريبات البدنية، فقرة تدريبات بالكرة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.