شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب أمام الجابون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة منتخب مصر فى مباراته أمام الجابون، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، فى لقاء يسعى خلاله نجوم المنتخب الوطنى لمصالحة الجماهير بعد الأداء الباهت فى اللقاء الأول أمام أنجولا.

موعد مباراة مصر والجابون

ويحل منتخب مصر ضيفاَ على نظيره الجابونى فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

مباراة مصر والجابون .. ترتيب المجموعة

ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجابون

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة اليوم مكونا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.

مباراة المنتخب المصري .. محاضرة فنية أخيرة قبل اللقاء

وفى الخامسة والنصف يعقد حسام البدرى مدرب الفراعنة محاضرة أخيرة قبل اللقاء ثم يتوجه المنتخب لملعب المباراة.

مباراة مصر والجابون .. ثانى جولات التصفيات

افتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.