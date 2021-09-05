بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة قادمة من الجابون صباح غدٍ

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القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر بقيادة حسام البدرى إلى مطار القاهرة قادمة من الجابون صباح غد الاثنين، عقب مباراة الجولة الثانية فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويخوض منتخب مصر، فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية عندما يلتقى منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على أنجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انجولا رابعا.

ويسعى حسام البدرى وجهازه لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم، لذا عقد البدرى أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالتركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، لاسيما وأن المدير الفنى غير راض عن الأداء فى المباراة الأولى أمام انجولا لذا طالب لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير اليوم والعودة من الجابون بنتيجة ايجابية.