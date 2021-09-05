شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن مرشح للرحيل عن بيراميدز فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى بيراميدز إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق فى الميركاتو الصيفى الحالى، خاصة بعدما أبدى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى موافقته على رحيل اللاعب.

وحدد مسئولو بيراميدز عدة أسماء بالفريق للرحيل فى الانتقالات الصيفية لعدم الحاجة لخدماتهم، مع البحث عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين آخرين حتى يستعيد بيراميدز هيبته وسط الفرق المصرية وكذلك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى إبراهيم حسن لاعب بيراميدز العديد من العروض المحلية فى الفترة الحالية، إلا أن مسئولى بيراميدز يرغبون فى تحقيق أكبر مكسب من رحيل اللاعب.

فى سياق متصل، تلقى محمد إبراهيم نجم فريق سيراميكا عرضا من نادى بيراميدز للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق السماوى والمنافسة على البطولات فى الموسم الجديد.

وأبدى محمد إبراهيم رغبته فى الانتقال إلى الفريق السماوى فى الموسم الجديد، ولكنه طلب الحصول على الموافقة من إدارة ناديه خصوصا أنه مرتبط بعقد معهم ويحترم ذلك.

وقدم محمد إبراهيم مستوى جيداً مع فريق سيراميكا الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة حيث شارك اللاعب في 33 مباراة بمعدل 2829 دقيقة فى مختلف المسابقات نجح في تسجيل هدف وحيد بينما صنع 4 أهداف.

جدير بالذكر أن اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، انتقل إلى صفوف سيراميكا في الصيف الماضي، قادمًا من نادي مصر المقاصة لمدة 3 سنوات، وقدم اللاعب مستوى مميزًا مع ناديه الموسم المنقضى من الدورى، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.