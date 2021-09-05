مطربة شهيرة كادت أن تصاب بشلل.. تعرف على ضحايا ’’سمكري البني آدمين‘‘ من الفنانين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار "ي.خ.ع" وشهرته "سمكرى البنى آدمين" حالة من الجدل، بعد القبض عليه وإغلاق مركز العلاج الطبيعي الخاص به.

وأمرت نيابة مدينة نصر بحبس "سمكرى البنى آدمين" للعلاج الطبيعي 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، وجهت النيابة الي المتهم تهم استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي وتزوير شهادة التخرج الخاصة.

وكان حي شرق مدينة نصر، شن حملة مكبرة، السبت، استهدفت غلق وتشميع أحد مراكز العلاج الطبيعي يحمل اسم «سمكري البني آدمين»، وذلك لإدارته بدون ترخيص.

يشار إلى أن "سمكري البني آدمين" يعد واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي الذي ذاع صيته بين رواد السوشيال ميديا، والذى يتردد عليه العديد من المشاهير والشخصيات العامة، لمعالجتهم بطريقة طبيعية من خلال حركات مفاجئة تعمل على فك العضلات والاسترخاء ليشعر بعدها الشخص براحة كبيرة، كما يدعي.

قائمة الفنانين ضحايا السمكري

أمير كرارة

نشر سمكري البني ادمين فيديو له اثناء قيامه بعمل جلسة علاج طبيعي للفنان أمير كرارة ؛ وكان معه أيضآ صديقه رجل الأعمال هاني سعد زوج الفنانة درة ؛ حيث قام سمكري البني ادمين بطقطقة جزء من فقرات ضهرهم ورقابتهم معللا ان ذلك يساهم في عمل مساج للجسم.

مي سليم :

ظهرت الفنانة مي سليم، وهي تقوم بعملية المساج على يد «سمكري البني آدمين»، حيث قامت بعمل مساج للرقبة.

وتداول يوسف مقطع الفديو عبر صفحته على تطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك»، معلقا عليه: «أقوى سمكرة لأحلى فنانة مي سليم».

نجوم مسرح مصر :

قام سمكرى البني ادمين بنرش فيديو مع ظهر ثلاثي مسرح مصر «محمد أنور، ومحمد توب، ومصطفى بسيط»؛ أثناء قيامها بجلسه لهم ؛ حيث قام بطقطقه جزء من ظهرهم ؛ وعمل جلسة مساج .

محمد سامي وادوارد :

قام سمكري البني ادمين بمشاركة فيديو له من المخرج محمد سامي والفنان إدوارد ؛ حيث كان يقوم لهم بجلسة سمكرة على حد قوله ؛ الا ان هذا الجلسة تسببت لهم في مضاعفات ليرفضوا بعد ذلك التعامل معه مرة أخرى.

ماجد المصري :

حرص ماجد المصري على الذهاب الي مركز سمكري البني ادمين لعمل جلسه علاج طبيعي حيث أبدى اندهاشه من هذا الجلسات .

هبة مجدي وريهام عبد الغفور:

أثناء كواليس مسرحية الملك لير قام سمكري البني ادمين لعمل جلسة سمكرة للفنانة هبة مجدي والفنانة ريهام عبد الغفور حيث لدى الثنائي متخوفا من هذا الجلسة .

وكان ايضا من ضمن ضحايا سمكري البني ادمين الفنان حسن الرداد ومنه فضالي والمطرب احمد كامل وداليا مصطفي ومحمد عبد الرحمن وحمو بيكا والمطربة ساندي التي تسبب لها في مضاعفات كبيرة كانت ستؤدي إلى الشلل.

وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، حذرت المواطنين من التعامل مع "سمكرى البنى آدمين، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت كافة المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.