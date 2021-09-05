شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحمل الأندية تكلفة تقنية "الفار" فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة زيادة قيمة رسوم الحكام التى تتحملها الأندية فى الدوري خلال كل موسم، بعد إعلان شروط الموسم الجديد، حيث تقرر زيادة رسوم الحكام إلى 600 ألف جنيه، تسدد على مرتين مرة مع كل قائمة ترسلها الأندية للاتحاد.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم رفع قيمة رسوم الحكام فى ظل ارتفاع قيمة بدلات الحكام في كل مباراة خلال الفترة الأخيرة، بجانب تكلفة تطبيق تقنية الفيديو، حيث سيتم تحميل الأندية جزءا كبيرا من تكلفتها الموسم المقبل.

قيمة رسوم الحكام كانت تبلغ 200 ألف جنيه فقط على كل نادٍ حتى الموسم الماضي، قبل أن تقرر اللجنة الثلاثية زيادة القيمة المالية.