شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ياسين والبوهى ينضمان لصفوف يد قطر القطرى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى قطر القطرى ضم عمر ياسين لاعب فريق كرة اليد السابق بالنادى الأهلى ومعه محمد البوهى لاعب الزمالك الأسبق فى صفقة انتقال حر.

وانضم عمر ياسين لصفوف فريق الاتحاد الليبى لكرة اليد قادما من الأهلى فى شهر يوليو الماضى لخوض الدورى المحلي معهم بعد قرار الموافقة على رحيله، بموافقة طارق محروس المدير الفنى للفريق الأحمر ومعه 3 لاعبين آخرين تم الاستغناء عنه.

وسبق ولعب ياسين فى الدورى القطرى من قبل والدورى الروماني أيضا، حيث انضم إلى المنتخب فى الاستعدادات لبطولة العالم الأخيرة مصر 2021 إلا أنه لم ينضم إلى القائمة النهائية.