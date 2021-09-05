شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس دخول فريق الزمالك معسكر مغلق بداية من الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، الدخول في معسكر مغلق بداية من الثلاثاء المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث يرغب المدير الفني في إقامة معسكر ببرج العرب لفرض مزيدا من التجانس بين اللاعبين.

ويرغب كارتيرون في الدخول في المعسكر، خاصة أن الفريق أصبح يضم عناصر جديدة وعناصر عائدة من الإعارة، بخلاف الفوائد التي حققها الفريق من معسكر برج العرب الذي أقيم قبل نهاية الدورى بـ 7 أسابيع.

ويعود فريق الزمالك للتدريبات اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون والتي استمرت لأسبوع ، بعد التتويج رسميا ببطولة الدورى، ويغيب عن مران اليوم اللاعبون الدوليون المنضمون لمعسكر المنتخب الذي يستعد اليوم لمواجهة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022 ، وكذلك اشرف بن الشرقي المنضم لمنتخب المغرب في نفس التصفيات.

ويخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لقياسات أوزان قبل العودة لخوض التدريبات الجماعية التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، بعد فترة الراحة التى حصل عليها الفريق عقب آخر مواجهة فى مسابقة الدورى أمام البنك الأهلى، والتى أقيمت الجمعة قبل الماضى.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى الوقوف على أوزان اللاعبين وتحديد اللاعبين الذين زادت أوزانهم فى فترة الإجازة حتى يخضعون لبرنامج تدريبى خاص من أجل العودة للوزن المثالى.

من جهته أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، أن الفريق سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم، الأحد، لافتًا إلى أن المسحة الطبية تأتي للاطمئنان على جميع عناصر الفريق سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية.