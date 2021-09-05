شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عودة جوينور أجايى من نيجيريا لحسم ملف فسخ التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادى الأهلى عودة النيجيرى جونيور آجايى لاعب الفريق من نيجيريا خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء إجازته التى قضاها هناك تمهيداً لعقد جلسة معه بحضور وكيل أعماله لحسم ملف فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بشكل نهائى بعدما شهدت الفترة الماضية اتفاقاً نهائياً فى الأهلى على رحيل جونيور أجايى وعدم بقائه بالفريق لعدم الحاجة ألفنية لجهوده الموسم المقبل.

ويرتبط جونيور أجايى بعقد مع الأهلى مازال مُستمراً لمدة موسم آخر، ويحق للاعب الحصول على قيمة عقده كاملاً، أى يحق له الحصول على مليون دولار فى الموسم المقبل.

واتفق مسئولو الأهلى مع وكيل أعمال أجايى على منح اللاعب 30% من قيمة عقده المُتبقي، أى ما يقرب من 300 ألف دولار، حتى يفسخ عقده بشكل ودى ويرحل عن الأهلي.

أجايى خارج حسابات موسيمانى فى الأهلى

ابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الأهلى فى الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

أرقام جونيور أجايى مع الأهلى

إجمالا لعب أجايى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمإلى 11304 دقائق، سجل 41 هدفا وصنع 30 ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.



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وكان الأهلى قد أعلن ضم ثنائى أجنبى للموسم المقبل، هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسى تأو من برايتون، ويملك الأهلى حاليا 6 لاعبين أجانب هم على معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ولويس ميكيسون، وبيرسى تأو، فيما تم إعارة والتر بواليا لمالاتيا سبور التركى.