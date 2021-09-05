شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والجابون الليلة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الفراعنة تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره الجابونى، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في لقاء يسعى من خلاله نجوم المنتخب الوطنى لمصالحة الجماهير بعد الأداء الباهت فى اللقاء الأول أمام أنجولا.

موعد مباراة مصر والجابون يحل منتخب مصر ضيفاَ على نظيره الجابونى فى تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.