شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والجابون الليلة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الفراعنة تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره الجابونى، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في لقاء يسعى من خلاله نجوم المنتخب الوطنى لمصالحة الجماهير بعد الأداء الباهت فى اللقاء الأول أمام أنجولا.
يحل منتخب مصر ضيفاَ على نظيره الجابونى فى تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.
ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة اليوم مكونا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.
افتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.