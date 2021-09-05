7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يُجهز عقد تجديد أيمن حفنى موسمًا، جالاتا سراى يرفع عرضه لضم أليو ديانج لـ6 ملايين يورو قبل غلق القيد الصيفى.

الزمالك يحسم صفقة عبد الله السعيد بعد عودته من الجابون

يحسم مسئولو الزمالك صفقة ضم عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطنى الذى سيخوض مباراته مساء اليوم الأحد، أمام الجابون، فى إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، 2022، بقطر، المقرر إقامتها على ملعب فرانسفيل.

بدأت إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجهز عقد التجديد لأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أوصى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى باستمرار اللاعب لمدة موسم مع الفارس الأبيض وعدم إعلان اعتزاله بنهاية الموسم المنقضى.

جالاتا سراى يرفع عرضه لضم أليو ديانج لـ6 ملايين يورو قبل غلق القيد الصيفى

رفع نادى جالاتا سراى التركى عرضه المادى للتعاقد مع أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى لـ6 ملايين يورو، فى سبيل إقناع المارد الأحمر بالموافقة على بيع اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى تركيا.

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فكرة التعاقد مع مدافع أجنبى أو الإبقاء على النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق خوفاً لانتقاله لأى نادى مصرى، ويأتى هذا التفكير فى حالة الاستقرار على بيع أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق لجالاتا سراى التركى.