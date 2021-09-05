حسام البدرى يتسلح بـ4 لاعبين لعبور عقبة الجابون فى تصفيات كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - يتسلح حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، بـ 4 لاعبين فى قائمة الفراعنة لعبور عقبة منتخب الجابون فى المباراة المقرر لها مساء الأحد على استاد فرانسفيل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وسجل هدف المنتخب الوحيد محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء حصل عليها أحمد أبو الفتوح، بعدما قام مدافع أنجولا بعرقلته داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4.

وعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد إلا أن المنتخب يحتل المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا.

ويسعى حسام البدرى لقيادة المنتخب للعودة بالثلاث نقاط وتحقيق الفوز معولا على 4 لاعبين أمام الجابون نستعرضهم في التقرير التالى..

محمد الشناوى

أول هؤلاء اللاعبين هو محمد الشناوى حارس الأهلى ومنتخب مصر، في الحفاظ على نظافة شباكه ومنع أصدقاء المهاجم أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى من الوصول لشباكه.

ويعد محمد الشناوى حارس مصر الأول هذه الفترة بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها خلال هذه الفترة، خاصة بعدما قاد الأهلى في التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، فيعتمد حسام البدرى على قدراته في مواجهة الهجوم الكبير الذى من المقرر أن يتعرض له في هذه المباراة التي تعد حياة أو موت للجابون التي خسر المباراة الأولى على يد ليبيا.

ثنائية حجازى والونش

يعتمد حسام البدرى على التفاهم الكبير الذى يعيشه الثنائى أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى ومحمود حمدى الونش مدافع الزمالك فى الفترة الأخيرة، بعدما لعبا سويا مع المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو وظهرا بشكل مميز في قيادة المنتخب في الحفاظ على شباك محمد الشناوى وعدم استقبال أي هدف في مباراة الجابون.

عودة محمد صلاح

تعتبر عودة محمد صلاح لتشكيل المنتخب دفعة معنوية وفنية كبيرة للفراعنة تحت قيادة حسام البدرى، الذى سيعول على قدرات مهاجم ليفربول الإنجليزى في مساعدة المنتخب لتخطى عقبة الجابون، بعدما غاب عن مواجهة أنجولا الماضية.

ويأمل محمد صلاح في إحراز العديد من الأهداف للاقتراب من لقب أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تصفيات كأس العالم، بعدما سجل 11 هدفا خلف عمرو زكى صاحب الـ12 هدفا وأبو تريكة الأعلى تهديفيا برصيد 14 هدفا.