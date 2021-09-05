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معلومة رياضية.. أكبر فوز لمنتخب مصر خارج ملعبه 14/0

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القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى لكرة القدم مباراة مهمة أمام الجابون، اليوم الأحد فى ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر. ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على أنجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انجولا رابعا.

ويٌعد أكبر فوز حققه المنتخب الوطنى في تاريخه خارج الديار أمام اليمن، فى الدورة العربية التى أقيمت بالقاهرة عام 1954، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 14/0.

ورغم أن هذا الفوز ليس بقليل، فهناك نتائج إيجابية كبيرة مثل الفوز على بالدورة العربية أيضا بنتيجة 13/0، وفى الأولمبياد 1964 فاز على كوريا الجنوبية 10/0.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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