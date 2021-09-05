شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أكبر فوز لمنتخب مصر خارج ملعبه 14/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى لكرة القدم مباراة مهمة أمام الجابون، اليوم الأحد فى ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر. ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على أنجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انجولا رابعا.

ويٌعد أكبر فوز حققه المنتخب الوطنى في تاريخه خارج الديار أمام اليمن، فى الدورة العربية التى أقيمت بالقاهرة عام 1954، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 14/0.

ورغم أن هذا الفوز ليس بقليل، فهناك نتائج إيجابية كبيرة مثل الفوز على السعودية بالدورة العربية أيضا بنتيجة 13/0، وفى الأولمبياد 1964 فاز على كوريا الجنوبية 10/0.