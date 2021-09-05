شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتابع مباراة مصر والجابون بسبب لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على متابعة مباراة منتخب مصر والجابون التى ستقام اليوم، الأحد على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرغب كارتيرون فى متابعة مواجهة مصر والجابون من أجل الوقوف على مستوى لاعبى الزمالك المتواجدين فى معسكر المنتخب، ومشاهدتهم مع كتيبة الفراعنة.

وتضم قائمة منتخب مصر من فريق الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، أحمد أبو الفتوح، محمود حمدى الونش، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحى.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022 ، سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط فى المركز الثانى خلف ليبيا المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط فى المركز الأخير.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون مكونا من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.