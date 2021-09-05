شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورها مع التورتة والهدايا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الاحتفال بعيد ميلاد زوجته مويرا موسيماني، ونشر اليوم، الأحد، مجموعة جديدة من الصور لزوجته أثناء الاحتفال بعيد ميلادها مع تورتة تحمل رقم 49 فى إشارة إلى عمرها.

ونشر موسيمانى، عبر حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، صورا لزوجته وهى تحتفل بعيد ميلادها الـ 49 عاما، وأخرى تظهرها وسط العديد من الهدايا التى حصلت عليها، وعلق موسيمانى عليها: "عن جدارة".



تدوينه موسيمانى

ويأتى هذا بعد يومين من توجيه موسيماني رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة.. شكرًا لك دائمًا على تهدئة العاصفة، والوقاية من المطر، وإزالة السحب، وإخراج الشمس.. حبك ودعمك يتجاوزان".



زوجة موسيمانى

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو النادي الأهلي عودة بيتسو موسيماني المدير الفني من جنوب إفريقيا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية مسابقة الدورى، لمناقشته في العديد من الملفات التي تخص التحضير للموسم المقبل ومناقشة ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء.



زوجة موسيمانى مع هدايا عيد ميلادها



زوجة موسيمانى مع تورته عيد ميلادها



زوجة موسيمانى مع بلونه عيد ميلادها

ويناقش مسئولو الأهلي بيتسو موسيماني في مدى حاجته إلى صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي أو الاكتفاء بالأربعة صفقات التي تم حسمها حتى الآن وهم كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وحسام حسن، بخلاف حسم مصير اللاعبين المعارين خاصة محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر.