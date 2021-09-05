شكرا لقرائتكم خبر عن جولات سياحية للوفود المشاركة فى بطولة العالم للدراجات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على تنظيم زيارات للاعبين والحكام ومسئولى المنتخبات المشاركة فى البطولة لأبرز الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة، بالتنسيق مع وزارة السياحة، وعلى هامش البطولة المقامة في مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزار وفد من حكام ولاعبي دول اليونان وليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، منطقة أهرامات الجيزة.

وجاءت هذه الزيارة فى إطار حرص اللجنة المنظمة للبطولة على إطلاع الوفود والبعثات المشاركة ببطولة العالم على أبرز المعالم الأثرية المصرية، وقام الوفد بجولة مطولة في الهرم الأكبر و منطقتي أبو الهول و البانوراما.

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع و تمثال أبو الهول.

وتوالى اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار ترتيب زيارات الوفود المشاركة بالبطولة إلى أهم المناطق الأثرية، مع مراعاة ارتباطات أعضاء هذه الوفود بمنافسات البطولة، حيث من المنتظر أن تستمر تلك الزيارات حتى يوم غد الاثنين بعد انتهاء آخر منافسات البطولة الليلة.