شكرا لقرائتكم خبر عن بعبع ناصر ماهر يطارده.. هل يجد أحمد عبد القادر مكاناً فى تشكيل الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان النادي الأهلي بعودة أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر من الإعارة فى صفوف سموحة، بعد موافقة موسيماني المدير الفني للأهلي على عودته بعد تألقه مع الفريق السكندرى طوال الموسم فى مركز صانع الألعاب وتسجيله تسعة أهداف، ليخطف أنظار عشاق الرداء الأحمر.

غموض مستقبل ناصر ماهر مع الأهلى يثير مخاوف عبد القادر

ولكن يبقى السؤال، هل يجد أحمد عبد القادر مكانا فى تشكيل الأهلى الأساسى أم يواجه نفس حظ ناصر ماهر الذى خرج من القلعة الحمراء معاراً لسموحة وخطف الأضواء بتألقه ليقرر مسئولو الأهلى عودته ولكنه لم ينجح فى حجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق.

وتشهد الفترة الحالية غموضًا بشأن مستقبل ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الذى منح النادى الضوء الأخضر لتسويق اللاعب والاستفادة من المقابل المادى لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب ناصر ماهر مع الاهلى 44 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2800 دقيقة لعب سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وتوج مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري مرة وكأس مصر مرة، ولعب ناصر ماهر فى صفوف سموحة 65 مباراة بإجمالى 5501 دقيقة لعب سجل خلالها 9 أهداف وصنع 16 هدف أخر كما لعب فى صفوف بتروجت 23 مباراة بإجمالى 1183 دقيقة لعب صنع خلالها هدف وحيد ولم يسجل أهدافاً.

ليكون إجمالى مشاركات ناصر ماهر طوال رحلته مع الساحرة المستديرة 132 مباراة سجل خلالها 12 هدف وصنع 20 هدف وتوج مع المنتخب الاوليمبى بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة.

وإرتبط اسم ناصر ماهر الفترة الماضية بعدة عروض من أندية محلية، أبرزها بيراميدز وسموحة والاتحاد السكندري والبنك الأهلى، ويرغب ناصر ماهر في حسم موقفه سريعاً من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل منها له بالتنسيق مع إدارة الاهلي.

أحمد عبد القادر يكشف علاقته بنجوم الاهلى

وفى وقت سابق كشف أحمد عبد القادر علاقته بنجوم الاهلى قائلا : «علاقتي مميزة بجميع اللاعبين ونحن على تواصل مستمر، وهو ما سوف يساعدني على الانسجام بشكل سريع، حتى حسام حسن المنضم للفريق مؤخرًا تربطني به علاقة جيدة للغاية، وهو مهاجم مميز وإضافة حقيقية، وكنا نتبادل الأدوار بين صناعة الأهداف وتسجيلها في سموحة وأتمنى أن يتكرر ذلك مع الأهلي».

طموحات احمد عبد القادر مع الاهلى

وتحدث أحمد عبد القادر عن طموحاته مع الأهلي خلال الفترة القادمة قائلا: «الفريق مقبل على تحديات عديدة، ولدينا بطولات السوبر المحلي وكأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، وهي بطولات نسعى للفوز بها وإسعاد الجماهير، والفريق يملك العناصر المميزة والجماهير العظيمة التي تدعم طموحاتنا. وأنا أحلم بمواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية والفوز باللقب لأن كرة القدم لا تعرف معطيات مسبقة».

وأضاف: «أعرف جيدًا حجم المسئولية التي تنتظرني في الموسم الجديد وجاهز لأي تحدٍّ.. أجيد اللعب في مركز 10 والجناح الأيسر، ولكني جاهز للمشاركة في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وبدون شك المنافسة مع الأسماء الكبيرة في خط هجوم الأهلي ستكون صعبة للغاية، لكنها مهمة من أجل مصلحة الفريق وضرورية للارتقاء بمستوى جميع اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات».

واختتم أحمد عبد القادر حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير النادي على ثقتها الكبيرة فيه ودعمها المستمر له، مؤكدًا أن الأهلي يسعى لتقديم موسم مميز للغاية، من أجل الفوز بكل البطولات، وسيقاتل لإسعاد الجماهير.