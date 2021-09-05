شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثانية لمنتخب الطائرة فى رواندا استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبين سلبية المسحة الثانية لجميع لاعبى وأفراد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة التى أجرتها البعثة فور الوصول إلى رواندا، استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر انطلاقها يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأظهرت المسحة الأولى سلبية النتائج للاعبين والجهاز الفنى قبل السفر أيضا، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة غدا.



وأعلن محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة المتواجدة فى رواندا وتضم كلا من : أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.

ويشارك المنتخب فى البطولة بدون خوض أى مباراة ودية خاصة فى ظل إلغاء معسكر روسيا، فضلا عن اعتذار 8 لاعبين من القوام الأساسى.