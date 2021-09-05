شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا اختلف فى عبد الله السعيد آخر 4 مواسم بعد تمسك الزمالك بضمه؟ فيديو وأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، أبرز الصفقات المرتقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما دخل اللاعب حسابات الزمالك لضمه فى الموسم الجديد، ليثير جدلاً واسعًا خاصة أن اللاعب وسبق ووقع عقودًا للانتقال إلى قلعة ميت عقبة، ولكن الصفقة لم تُكلل بالنجاح، لتعود من جديد إلى دائرة الضوء فى فترة الانتقالات الحالية، لذا نستعرض فى السطور التالية أبرز ما قدمه عبد الله السعيد فى آخر 4 مواسم وتحديدًا خلال الفترة التى أعقبت إعلان انضمامه للزمالك فى المرة الأولى حتى الآن..

- عبد الله السعيد فى موسم 2017 – 2018

البداية من موسم 2017 – 2018، وتحديدًا منذ الإعلان الأول عن صفقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك، والتى لم تُكلل بالنجاح، ووقتها كانت نسبة مشاركات السعيد مع الأهلى فى هذا الموسم بواقع 44 مباراة بمعدل 28 مباراة فى الدورى الممتاز، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع 9 أهداف وحصل على 4 إنذارات.

فيما شارك فى 13 مباراة ببطولة دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا، فيما شارك فى مباراتين فى كأس مصر، صنع خلالهم هدفًا ومباراة فى السوبر المصرى.

- عبد الله السعيد فى موسم 2018 – 2019

فى الموسم التالى مباشرة رحل عبد الله السعيد إلى صفوف أهلى جدة السعودى، ومنه إلى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الشتوية بهذا الموسم.

شارك السعيد مع أهلى جدة فى 14 مباراة أحرز خلالهم هدفين وصنع مثلهما وتلقى إنذارا.

فيما شارك عبد الله السعيد مع بيراميدز فى 18 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 8 أهداف وتلقى 3 إنذارات، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة كأس مصر.

- عبد الله السعيد فى موسم 2019 – 2020

شارك عبد الله السعيد فى 38 مباراة من بينهم 25 مباراة فى الدورى الممتاز أحرز خلالهم 17 هدفًا وصنع 6 أهداف وتلقى 4 إنذارات.

فيما شارك فى 12 مباراة ببطولة الكونفدرالية أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين وتلقى إنذار.

كما شارك فى مباراة ببطولة كأس مصر وصنع خلالهم هدفًا وتلقى إنذارا.

- عبد الله السعيد فى موسم 2020 – 2021

فى الموسم المنقضى شارك عبد الله السعيد فى 35 مباراة مع بيراميدز من بينهم 26 مباراة فى الدورى الممتاز، أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

فيما شارك فى 9 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالهم 3 أهداف وتلقى إنذارا.