شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر والجابون الليلة فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مباراة المنتخب الوطني بقيادة حسام البدرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، أمام منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

س : ما موقف منتخب مصر فى المجموعة بعد الجولة الأولى؟

ج : يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على أنجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انحولا رابعا.

س : ما دوافع المنتخب الوطني قبل المباراة؟

ج : يسعى حسام البدرى وجهازه لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم، لذا عقد البدرى أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالتركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، لاسيما وأن المدير الفنى غير راضٍ عن الأداء فى المباراة الأولى أمام أنجولا، لذا طالب لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير اليوم والعودة من الجابون بنتيجة إيجابية.

س : ما هي أسلحة منتخب مصر أمام الجابون؟

ج : يعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بشكل كبير على محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى فى مباراة اليوم لإحداث الفارق، خاصة أنه غاب عن المباراة الأولى أمام أنجولا ووضح تأثر المنتخب بغيابه، ويسعى البدرى للاستفادة من سرعات وإمكانات صلاح لتحقيق الفوز اليوم.

كما منح البدرى تعليماته للاعبيه بضرورة التأمين الدفاعى وتضييق المساحات مع اللعب على الهجمة المرتدة والتسديد عن بعد، لهز شباك المنافس.

س: وما التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون؟

ج : يعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة اليوم كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.

س : من يدير المباراة تحكيميا؟

ج :اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مواجهة مصر أمام الجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.