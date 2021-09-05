الوداد يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع الكرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، على الأنباء التي ربطت وليد الكرتي لاعب الفريق بالانتقال إلى صفوف الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية، قال الناصيري: "لم نتفق لا مع الزمالك ولا مع بيراميدز ولا صحة لخبر انتقال وليد لأي منهما".

وأضاف: "وعدنا الكرتي أنه سيستفيد كما استفاد غيره من تجربة الاحتراف شريطة أن يصله عرض محترم يليق به كلاعب كبير وأحد أبرز لاعبي الوداد عبر تاريخه الحديث".

وتابع: "هناك شرط آخر لرحيل الكرتي وباقي اللاعبين المؤثرين في صفوف الفريق، وهي توفر البديل بنفس المواصفات أو يقترب منها على أقل تقدير".

وواصل: "حتى الآن، طالما أن المدير الفني للفريق لم يسمح بانتقال الكرتي فلن يحدث شيء ولا يعنينا ما يتم تداوله".

وأتم: "الكرتي متواجد حاليا مع الفريق ولن نفرط فيه إلا بشكل يُرضيه ويُرضي إدارة النادي".