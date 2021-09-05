الخطيب يتواجد في فرع "الشيخ زايد".. ويستعد لاجتماع مجلس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تابع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأعمال الإنشائية التي تتم في فرع النادي بمدينة "الشيخ زايد"، ويستعد لاجتماع مجلس الإدارة.

ويقعد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً اليوم الأحد لمناقشة عدد من الملفات التي تخص النادي بشكل عام.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي، أن الخطيب تفقد اعمال الإنشائية في فرع الشيخ زايد منذ قليل ويعقد إجتماعاً حالياً هناك بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر، أن الخطيب سوف يغادر فرع النادي في الشيخ زايد ويتوجه بعد ذلك للمقر الرئيسي في الجزيرة من أجل قيادة اجتماع مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة عدد من الموضوعات أبرزها موعد الانتخابات وتوصيات لجنة التخطيط ومكافآت فريق كرة اليد الفائز ببطولة أفريقيا.

واختتم المصدر حديثه، بأن الخطيب أيضاً يتواصل بشكل مستمر مع أمير توفيق مدير التعاقدات من أجل وضع الرتوش النهائية حول الأمور المتعلقة بالصفقات والراحلين.