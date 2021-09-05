مصدر لمصراوي: الأهلي يتجه لتصعيد قمصان بدلاً من مساعد موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق الأحمر يدرس تصعيد سامي قمصان (المدرب المساعد) لمنصب المدرب العام خلفًا لكيفين جونسون.

وتولى جونسون المهمة الفنية في جهاز بيتسو موسيماني خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أن المدرب الجنوب أفريقي على أعتاب الرحيل عن جهاز الأهلي.

وبحسب ما علم الخليج 365 ة من مصدر داخل الأهلي، فإن هناك تفكير في الاعتماد على سامي قمصان في منصب المدرب العام في حال تعثر ضم مدرب أجنبي.‏

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كيفين جونسون لم يثبت نجاحه وموسيماني اعترف بذلك وحال عدم التعاقد مع مدرب عام أجنبي سيكون قمصان مدرب عام".

وأتم: "في حال تم تصعيد قمصان للمنصب قد ينضم عادل مصطفى لمنصب المدرب المساعد بجهاز الأهلي".