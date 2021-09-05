البنك الأهلي ينفي التفاوض مع جنش ويمدد إعارة لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، وجود مفاوضات مع محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، مضيفًا أن هناك مع الأهلي لتمديد إعارة شادي رضوان.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال نصار: "لا توجد مفاوضات مع جنش حارس مرمى الزمالك".

وأضاف: "الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال مستمر في مهمته الفنية بعد النجاح المميز الذي حققوه خلال الموسم الماضي، خلال آخر 10 مباريات لم يتعرض الفريق لأي خسارة".

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: "قمنا بتدعيم الفريق ببعض الصفقات مثل محمد هلال وأحمد سعيد يعقوبو ثلاثي وادي دجلة، بجانب كريم بامبو لاعب الزمالك".

وأتم: "هناك اتفاق مبدئي أيضًا مع الأهلي على تمديد عقد شادي رضوان لمدة موسم آخر، كما أن هناك حديث عن بعض اللاعبين الآخرين".