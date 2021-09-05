موعد مباراة مصر والجابون الليلة في تصفيات المونديال.. والقناة الناقلة.. وتغييران في تشكيل البدري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المنتخب الجابوني الأول لكرة القدم، نظيره المصري، في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على أنجولا 1-0، في الجولة الأولى من التصفيات، يوم الأربعاء الماضي.

ويتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة السادسة، بـ3 نقاط، بفارق هدف واحد عن المنتخب المصري.

وانضم النجم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني، بعدما غاب عن لقاء أنجولا بسبب الإجراءات الاحترازية لكورونا، فيما استبعد حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، رمضان صبحي ومحمد النني من المعسكر للإصابة، فيما تعافى عمر جابر من الإصابة وأصبح جاهزا.

تشكيل الفراعنة

ومن المتوقع أن يخوض الجهاز الفني لمنتخب مصر، مباراة الجابون بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: محمد شريف.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على فضائية أون تايم سبورتس 1 المفتوحة على النايل سات.