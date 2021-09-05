شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان على تأهل مصر للمونديال.. كشف حساب بكارى جاساما مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية عندما يلتقى منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مواجهة مصر أمام الجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويدير اللقاء الحكم بكارى جاساما ويساعده عبد العزيز بولول جاوا ونفالى چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

بكاري جاساما هو حكم جامبي وُلد فى العاصمة بانجول يوم 10 فبراير عام 1979 ويُعد أحد أبرز الحكام على الإطلاق في القارة السمراء في الفترة الأخيرة مما جعل مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يضعوا كامل ثقتهم فيه من أجل إدارة أهم الأحداث الكروية والتي كان أخرها نهائي دوري أبطال أفريقيا في 2017 بين الأهلي والوداد، والذي انتهى بتتويج الفريق المغربي باللقب.

ولكنها ليست اللقاء البارز الوحيد الذى أداره جاساما فى أفريقيا حيث سبق له التواجد في نهائي أمم أفريقيا عام 2015 وهى البطولة التي توج بها منتخب ساحل العاج على حساب غانا بعد التفوق بنتيجة 9/8 بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء الذي أُقيم على ملعب باتا في غينيا الاستوائية بنتيجة التعادل السلبي.

على الصعيد العالمي، شارك جاساما في العديد من المحافل الدولية المميزة، مثل اختياره ضمن 25 حكماً لكأس العالم 2014 بالبرازيل حيث أدار بكاري مباراة في المجموعة الثاننية بين منتخبي هولندا وتشيلي في 23 يونيو، كما شارك أيضاً في كأس القارات عام 2017 ولكنه قاد مباراة واحدة تلك التي جمعت بين المكسيك ونيوزيلندا والتي لعبت بتاريخ 21 يونيو.

وأدار بكارى جاساما 4 لقاءات لمنتخب مصر، سقط الفراعنة فى واحدة فقط منها، وسجل الفوز فى 3 آخرين، آخر لقاء أداره الحكم الجامبى للمنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، وكانت أمام تونس، وانتهت بهزيمة الفراعنة بهدف نظيف.

اللقطة الأبرز لجاساما مع الكرة المصرية، كانت في مباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018، التي شهدت تأهلًا تاريخيًا لمصر لكأس العالم بعد 28 عامًا من الغياب عن الساحة العالمية، وذلك بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث كانت المباراة قوية بين الفريقين، حتى الوقت القاتل حيث كانت نتيجة المباراة هي التعادل بهدف لمثله ويتأجل تأهل الفراعنة لمباراة صعبة أمام غانا فى ختام التصفيات إلا أن جاساما احتسب ضربة جزاء لصالح تزيزيجه سجلها محمد صلاح ليمنح التأهل للفراعنة.