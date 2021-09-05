شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات أوزان للاعبى الزمالك قبل استئناف التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لقياسات أوزان قبل العودة لخوض التدريبات الجماعية التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، بعد فترة الراحة التى حصل عليها الفريق عقب آخر مواجهة فى مسابقة الدورى أمام البنك الأهلى، والتى أقيمت الجمعة قبل الماضى.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى الوقوف على أوزان اللاعبين وتحديد اللاعبين الذين زادت أوزانهم فى فترة الإجازة حتى يخضعون لبرنامج تدريبى خاص من أجل العودة للوزن المثالى.

من جهته أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، أن الفريق سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم، الأحد، لافتًا إلى أن المسحة الطبية تأتي للاطمئنان على جميع عناصر الفريق سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية.

ويستأنف الزمالك تدريباته فى الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين.

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.