شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الخماسى الحديث: تنظيم مصر بطولات العالم دليل على الثقة بقدراتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسى الحديث عن فخره باستضافة مصر لبطولات العالم للخماسى الحديث خلال الفترة الأخيرة. وقال العريان، إن مصر نجحت فى كسب ثقة الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، خاصة بعد التنظيم الرائع الذى حدث خلال بطولة الناشئين التى أقيمت يوليو الماضى.

وأوضح العريان أن مصر نجحت بامتياز فى استضافة بطولات الخماسى الحديث، مؤكداً أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لدعم الرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا لإعلان تفاصيل بطولة العالم بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17-18 عاما، والتى من المقرر إقامتها بالإسكندرية فى الفترة من 12حتى 20 سبتمبر الجارى، بحضور وزير الشباب والرياضة والنائبة الدكتورة آية مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية.

ويشارك فى البطولة 271 لاعب ولاعبة، بواقع 146 لاعب و125 لاعبة من 27 دولة وهم: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – المانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.