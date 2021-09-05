شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى بطل الأولمبياد يحضر مؤتمر بطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أحمد الجندى، بطل العالم فى الخماسى الحديث والمتوج بالميدالية الفضية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، المؤتمر الصحفي الذى يعقده الاتحاد لإعلان تفاصيل بطولة العالم للناشئين والشباب التى تقام بالإسكندرية فى الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجارى.

كما يشهد المؤتمر قيادات وزارة الشباب والرياضة وكذلك شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي، وآية مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للهماسى، ومرزوق محمد نائب رئيس اتحاد الجودو والمرشح على رئاسة الاتحاد.

وحصل البطل الأولمبى أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث والمتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، على توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القميص البديل له الذى شارك فيه فى الأولمبياد، خلال تكريم الرئيس لأبطال مصر الأولمبيين المتوجين بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وأعطي أحمد الجندى القميص الخاص به للرئيس عبد الفتاح السيسى، هدية للرئيس ليشكره على الدعم اللا محدود للرياضين ، وطلب من الرئيس التوقيع علي القميص الأحتياطى.