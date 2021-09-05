شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والجابون.. هانى رمزى: كلنا وراء المنتخب والمرتدات سلاح الفراعنة للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى رمزى، نجم الأهلى السابق، أن الهجمات المرتدة ستكون السلاح الأمثل لمنتخب مصر فى مباراته أمام الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال هانى رمزى، فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2، المباراة تصعبت إلى حد ما بعد خسارة الجابون بهدفين مقابل هدف أمام ليبيا، ولكن يمكن أن نستفيد من ذلك لأن الجابون سيكون لديهم تسرع وشراسة هجومية لأنه إذا خسر اليوم سيبتعد عن التأهل، ووجود محمد صلاح سيضيف كثيراً للمنتخب، ومعظم الفرق الأفريقية تطور مستواها بشكل كبير عن آخر 6 سنوات.

وأضاف رمزى، يمكن استغلال الهجمات المرتدة أمام الجابون وإذا أحرزنا هدفا مبكرا سيسهل المهمة، ونتمنى أن يكون هناك طمع فى اللقاء، كان من المهم الخروج من لقاء أنجولا بأكبر عدد من الأهداف ولكن حصد الثلاث نقاط يمنح مصر الأولوية، ومنتخب ليبيا فى مستوى جيد.

وأشار إلى أن الطريقة ستختلف لتصبح 4/3/3، حتى يستفيد المنتخب بوجود محمد صلاح كما يلعب مع ليفربول، مرشحا البدء بثلاثى فى وسط الملعب.

واختتم رمزى قائلا، "هناك هجوم غير منطقى على المنتخب، البدايات دائماً تكون صعبة، ونعلم إمكانيات لاعبينا جيداً، ولكن السوشيال ميديا زادت من حدة الانتقادات، ووارد أن تتغير الصورة اليوم بأداء جيد وكلنا وراء المنتخب ولا يجب أن ندخل الشخصية وغير الفنية فى تقييم المنتخب هذا منتخب بلدنا ويجب ألا نحبط اللاعبين ونصدر صورة سلبية لأن المشوار طويل جداً."