شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يسعى لتعزيز صدارته لهدافى الفراعنة فى عهد البدرى أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية عندما يلتقى منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وأصبح محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، هداف منتخب مصر في عهد حسام البدرى بعد تسجيله هدف الفوز للمنتخب أمام أنجولا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

سجل هدف المنتخب الوحيد محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء حصل عليها أحمد أبو الفتوح بعدما قام مدافع أنجولا بعرقلته داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4.

ورفع أفشة رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف متفوقا على محمد صلاح ومحمد شريف وحمدى فتحى أصحاب الهدفين، فى عهد المدير الفنى حسام البدرى، حيث ساهم في 6 أهداف، سجل ثلاثة أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه.

وحقق أفشة بداية مميزة مع منتخب مصر بعدما شارك فى مباراته رقم 10 أمام أنجولا بعدما بدأت رحلته الدولية مع الفراعنة بمواجهة اليونان وديا والتى انتهت بهزيمة المنتخب بهدف نظيف.

ونجح محمد مجدى أفشة فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها فى 10 مباريات فقط، وهو المعدل المميز مقارنة بمن سبقوه فى المنتخب، حيث نجح فى التسجيل فى كل من توجو وكينيا فى تصفيات أمم أفريقيا بالإضافة لهدف فى أنجولا، ونجح فى صناعة 3 أهداف كلها جاءت أمام جزر القمر فى تصفيات أفريقيا.