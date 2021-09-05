شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برونزيات للاعبى الكاراتيه فى بطولة البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه 4 ميداليات برونزية فى بطولة البريميرليج الدولية المقامة فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. ففي منافسات الكوميتيه، فازت نورسين علي بالميدالية البرونزية في وزن تحت 61 كجم، كما حققت ياسمين الجويلي الميدالية البرونزية في وزن تحت 50 كجم، وحققت حبيبة محمد الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم.

وعلى صعيد الكاتا الجماعي، فاز لاعبو الرجال بالميدالية البرونزية في البطولة الدولية.

وتقام على مدار اليوم منافسات المباريات النهائية لبطولة البريميرليج والتي يشارك فيها العديد من لاعبينا الذين سينافسون على إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية.

يشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.