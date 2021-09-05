شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب باتريس نوفو مع الإسماعيلى قبل صدام الفراعنة مع الجابون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي المنتخب المصري فى التاسعة مساء اليوم الأحد مع نظيره منتخب الجابون على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل، ضمن مواجهات الجولة الثانية فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولابهدف مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022 ، سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة رفقة ليبيا، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

ويقود الجابون فنياً الفرنسى باتريس نوفو والذى تولى قيادة الاسماعيلى فى وقت سابق حيث قاد الدراويش فى 21 مباراة، فاز 13 تعادل 6 خسر 2، له 44هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات

" الدورى العام " .. يوم 11 فبراير 2007 فاز على الأوليمبى 6 / صفر بالإسماعيلية ( عبد الله السعيد 2 ومعتصم سالم ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله الشحات وأحمد سمير فرج )

يوم 14 مارس 2007 فاز على الترسانة 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد محسن أبو جريشة )

يوم 28 مارس 2007 خسر من طنطا 1 / 2 بطنطا ( وليد صلاح عبد اللطيف )

يوم 11 أبريل 2007 فاز على المقاولون العرب 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد محسن أبو جريشة )

يوم 26 أبريل 2007 تعادل مع الزمالك 2 / 2 بالقاهرة ( عمر جمال وحسنى عبد ربه )

يوم 30 أبريل 2007 فاز على بترول أسيوط 4 / صفر بالإسماعيلية ( محمد محسن أبو جريشة ومحمد فضل ومحمد حمص وعبد الله السعيد )

يوم 10 مايو 2007 فاز على أسمنت السويس 3 / 1 بالسويس ( محمد حمص وعبد الله الشحات ومحمد فضل )

يوم 17 مايو 2007 فاز على حرس الحدود 4 / 2 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه 2 من ضربتين جزائتين وعمرو سمير وسيد معوض، عمرو الدالى لاعب الفريق السابق )

يوم 21 مايو 2007 فاز على الاتحاد 2 / 1 بالإسكندرية ( أتاندا ومحمد فضل )



" كأس مصر " .. يوم 25 مايو 2007 فاز على الأهلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فضل )" كأس مصر " ..

يوم 8 مايو 2007 فاز على المصرى فى ثمن النهائى 3 / 1 " أحمد سمير فرج وعمر جمال وحسنى عبد ربه "

يوم 8 يونيه 2007 تعادل مع حرس الحدود صفر / صفر قبل أن يصعد بضربات الترجيح 4 / 2

يوم 28 يونيه 2007 خسر من الأهلى صفر / 2

" كأس الكونفدرالية " .. دور الـ 32 " اجيسيا المدغشقرى " ..

3 مارس 2007 .. 2 / 2 بمدغشقر " محمد حمص ومحمد محسن أبو جريشة "

18 مارس 2007 .. 6 / 1 بمصر " عمر جمال 2 ومحمد محسن أبو جريشة 2 وسيد معوض 2 "

دور الـ 16 " جرين بافلوز الزامبى " ..

6 أبريل 2007 .. 2 / 1 بمصر " عبد الله السعيد وعمر جمال "

21 أبريل 2007 .. 1 / 1 بزامبيا " محمد محسن أبو جريشة "

دور الـ 16 مكرر " الوداد المغربى " ..

6 مايو 2007 .. 1 / صفر بالمغرب " عمر جمال "

18 مايو 2007 .. 2 / صفر بمصر " أحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد "

دور الـ 8 " المجموعات " ..

الجولة الأولى يوم 22 يوليو 2007 تعادل مع المريخ السودانى 1 / 1 بمصر " معتصم سالم "

الجولة الثانية يوم 4 أغسطس 2007 تعادل مع كوار يونايتد النيجيرى 1 / 1 بنيجيريا " محمد فضل "

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى فى ذات التوقيت، إقالته بعد ترك مهمة الإدارة الفنية لـ " فوزى جمال " لأكثر من 3 أسابيع لسفره إلى فرنسا لإجراء جراحة بركبته وتأخر عودته مما أدى إلى تعادل الفريق مع المريخ السوداني وكوارا يونايتد النيجيرى فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية