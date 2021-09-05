شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر والجابون.. أيمن عبد العزيز يؤيد اللعب بثلاثى وسط ملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، أن الطريقة الأفضل لمنتخب مصر فى مواجهة الجابون الليلة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، هى اللعب بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب وقال أيمن عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت، "أداء المنتخب أمام أنجولا مقبول والبدرى معذور وأفضل أن يبدأ لقاء الجابون بتشكيل مكون من "محمد الشناوى، باهر أو أحمد توفيق، حجازى والونش، أيمن أشرف، طارق والسولية وحمدى فتحى، زيزو ومحمد صلاح ومحمد شريف".

وأضاف عبد العزيز، المقارنة بين أكرم توفيق ومحمد هانى أبعدت الأخير عن مستواه بشكل كبير، هانى لم يجد منافسة فى وقت سابق وكان مستواه ثابتاً لكنه لم يطور نفسه.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الونش وحجازى أفضل ثنائى دفاعى للمنتخب فى الوقت الحالى، ولن تكون موفقا فى كل المباريات، قد تخطئ فى موقف ما داخل الملعب ولكن بشكل عام هما أفضل ثنائى، ولا أرى أنه من الممكن أن يلعب طارق حامد وحمدى فتحى معاً ولكن السولية يمكن أن يلعب بجوار طارق، مبدياً استغرابه من عدم ضم دونجا، واليوم من الوارد أن يلعب البدرى بحمدى وطارق والسولية معاً والبدرى يميل للدفاع أكثر.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022، سجل محمد مجدى "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط فى المركز الثانى خلف ليبيا المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط فى المركز الأخير.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون مكونا من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.