شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل لاعبى تنس الطاولة لنصف نهائى الزوجى المختلط ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل لاعبو منتخب تنس الطاولة لنصف نهائي بطولة أفريقيا التى تقام بالكاميرون، حيث تأهل الثنائي خالد عصر ويسرا حلمي إلى نصف نهائي منافسات الزوجي المختلط بالبطولة بعد الفوز على زوجي تونس.

وتأهل أحمد صالح وهنا جودة إلى نصف نهائي منافسات الزوجي المختلط بعد الفوز علي زوجي نيجيريا 4-2، بينما تأهل عمر عصر ودينا مشرف إلى نصف النهائي بعد الفوز علي زوجي نيجيريا 4-0.

وفى منافسات الفردى نجحت هنا جودة فى هزيمة لاعبة كينيا أمادي جيمي كامبل 4-0 لتتأهل إلى دور الـ 32 في منافسات الفردى بالبطولة.