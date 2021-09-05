شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد عادل لاعب طائرة الأهلى: كان نفسى أكون ضابط وبحب أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب محمد عادل نجم كرة الطائرة فى النادى الأهلى.

السفر

أه بدخل المطبخ من ساعة ما تزوجت.

الكبدة الإسكندرانى.

أمير كرارة

تامر حسنى.

ضابط.

أحمد عز.

الكاجوال.