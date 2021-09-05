يوسف السيد وخالد علام يودعان منافسات الكيلومتر ببطولة العالم للدرجات

القاهرة - سامية سيد - ودع الثنائي يوسف السيد وخالد علام، لاعبا منتخبنا الوطني لناشئي الدراجات، منافسات فردي 1 كيلومتر ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التى تستضيفها مصر وتختتم منافساتها اليوم بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واحتل يوسف السيد المركز الـ 27 في التصفيات بزمن قدره 1:10.603 دقيقة ، فيما احتل خالد علام المركز الـ 31 بزمن قدره 1:13.024دقيقة .

كما ودع الثنائي شهد محمد ومريم حبيب لاعبتا منتخبنا الوطني للناشئات منافسات الكيرين ببطولة العالم .

واحتلت شهد المركز الرابع في التصفية الأولى لدور التأهيل 1/16 ، كما احتلت مريم المركز نفسه في التصفية الثانية لدور التأهيل 1/16 .

وتوجد استعدادات مكثفة من الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية لتأمين نهائي بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 والتي تقام بالمضمار المنشيء حديثاً باستاد القاهرة الدولى أمام مجمع الاتحادات الرياضية، والتي انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة 40 دولة.

ونجحت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية في تأمين حفل الافتتاح، وتسهيل مهمة جميع المشاركين، فضلًا عن تأمين الوفود القادمة من الدول المشاركة في البطولة من: فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر و السنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

وكانت المجموعة الأفريقية نجحت في تأمين العديد من الأحداث الهامة مؤخرًا بينها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، مما كشف عن قدرة مصر في تحقيق إنجازات في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة مباريات في هذا التوقيت بسبب إنتشار فيروس كورونا.