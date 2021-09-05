شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للزمالك بعد انتهاء الراحة السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد.

ويستأنف الزمالك تدريباته فى الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين.

وأضاف أسامة فى تصريحات صحفية، أن المسحة الطبية تأتي للاطمئنان على جميع عناصر الفريق سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية.

وتوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.