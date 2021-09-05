شكرا لقرائتكم خبر عن حمدتو يحلم بالفوز بجائزة البارالمبية الدولية.. ويقرر التبرع بها لـ"تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت أسهم الأسطورة البارالمبية المصرية الكبير إبراهيم حمدتو، بطل تنس الطاولة، فى الفوز بجائزة اللجنة البارالمبية الدولية لأفضل ملهم لرياضات ذوى الإعاقة، خلال مشاركته فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعدما قامت اللجنة الدولية باختيار حمدتو وترشيحه فى أول يوم للإعلان عن الجائزة.

وأكد محمد يحيى يوسف، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والمسئول الإعلامى للبعثة المصرية، أن اللجنة الدولية خاطبت إدارة البعثة من أجل الحصول على موافقة إبراهيم حمدتو ليشارك فى الجائزة، وبالفعل وافق اللاعب وقام بالتوقيع على العقد، خاصة بعدما اعتبرته اللجنة البارالمبية الدولية أسطورة ألعاب ذوى الإعاقة حول العالم، نظراً لشدة إعاقته وإصراره على اللعب وخوض المنافسات والتأهل للمشاركة فى الدورة.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية الراعية للأولمبياد، أعلنوا عن جائزة كبيرة بـ50 ألف دولار يحصل عليها صاحب أهم لقطة فى الأولمبياد، ويمنحها لإحدى المؤسسات الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية التى يختارها اللاعب الفائز بالمسابقة.

وعقب التحدث مع إبراهيم حمدتو عن اسم المؤسسة التى سيقوم بالتبرع لها بمبلغ الجائزة فى حال فوزه، قال إنه سيتبرع بهذا المبلغ لصندوق تحيا مصر لخدمة الأشخاص ذوى الاعاقة، مؤكدا أن هذا اقل شيء من الممكن أن يقدمه لبلده التى تسببت فى شهرته وساهمت بشكل كبير فى مشاركته كلاعب فى الدورة البارالمبية بطوكيو ومن قبلها دورة ريو دى جانيرو، كما أنه أكثر ما يسعده فى هذا الأمر هو ترديد اسم مصر فى المحافل الدولية.

وأضاف حمدتو أنه لم يفكر طويلا فى اختيار اسم المؤسسة التى سيتبرع لها فور طلب اللجنة البارالمبية الدولية ذلك، وينتظر اعلان النتيجة خلال ساعات بعد أن يشارك فى هذا الاستفتاء كل المشاركين فى الدورة البارالمبية.

وأصبح ابراهيم حمدتو حالة خاصة فى طوكيو حيث يعتبر حديث الصباح والمساء فى اليابان بالكامل، وخاصة داخل القرية الأولمبية.